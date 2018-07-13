İncirlik'ten kalkan tanker uçaklar, 20 kez yakıt ikmali yaptı

Bekir KARAKOCA/ADANA, (DHA)- ABD- Türk ortak savunma tesisi İncirlik Üssü, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ/PDY'nin planlarında kritik noktalardan biriydi. 1954 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açılan ve başta Irak olmak üzere birçok uluslararası operasyonda rol oynayan İncirlik Üssü'nden, bir FETÖ'cü komutanın emriyle 15 Temmuz'da havalanan tanker uçaklar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombalayan savaş uçaklarına 20 kez yakıt ikmali yaptı. Darbe girişimini konutunda televizyondan öğrenen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik Üssü'nün etrafının polisle çevrilmesini sağlayıp, giriş çıkışları yasakladı, elektrikleri kestirdi ve polise 'vur' emri verdi. Başsavcı Ali Yeldan da polis telsizinden yaptığı anonsta, durum için "Kanunsuzdur ve anayasal suçtur" diyerek olası tereddütleri ortadan kaldırdı.

Yönetimi ve denetimi TSK'da olan İncirlik, aynı zamanda NATO'nun önemli bir bölgesel depo üssü. Adana'da kentin doğu yakasında kalan ve Akdeniz'e 56 kilometre uzaklıkta olan üssün, FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz gecesi çok etkin olarak kullanılmasının planlandığı belirlendi. Cuntacıların darbe girişiminde ön planda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin kullanılması öngörülürken, İncirlik Üssü'nün de hava operasyonlarında aktif kullanılacağı, Anadolu'da beklenen başarı sağlanamayınca Ankara'daki Akıncılar Üssü ile sınırlı kalındığı anlaşıldı. 2 yıl önce 'Paralel Yapı' ile ilgisi bulunduğu iddia edilen dönemin İncirlik Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın darbe girişiminde Hava Kuvvetleri'nde '2'nci adam' olarak görevlendirildiği de ortaya çıktı.

VALİ, O GECEYİ ANLATTI

Adana'da 15 Temmuz gecesi yaşananları Vali Mahmut Demirtaş anlattı. Vali Demirtaş, 15 Temmuz gecesi konutunda televizyon izlerken köprüdeki askerleri görünce bir darbe girişimi olduğunu fark ettiğini, ilk olarak 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş'ı telefonla aradığını belirtti. Demirtaş, "O sıra Hatay'da olan komutanın gelişmelerden haberi yokmuş. Bu işin içinde olmadığını anladım. Sonra Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i arayıp, gerekli önlemleri alması talimatı verdim" dedi. Ardından da makamına geçtiğini aktaran Demirtaş, yapılan değerlendirme sırasında darbecilerin girişimlerinin başarılı olması halinde Adana'ya sıkıyönetim komutanı olarak halen tutuklu olan dönemin 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ı atadığını öğrendiklerini belirterek yaşananları şöyle anlattı:

'FETÖ'CÜ GENERAL, KORUMA BAHANESİYLE 3 ADET F-16 İSTEDİ'

"Hemen İncirlik Üssü'nün etrafının çevrilmesi emrini verdik. Yabancı ve Türk vatandaşlarının giriş çıkışlarına kesinlikle izin verilmemesini söyledim. Ateş açılması halinde karşılık verilmesi talimatı verdim. Üssün elektriklerini kestik. Gece Eskişehir'den bir tuğgeneral telefonla aradı. 'Sayın Valim Başbakanı korumak için 3 adet F-16'ya ihtiyacımız var. Müsaade ederseniz İncirlik'ten kaldırmayı düşünüyoruz' dedi. Ben de kendisine 'Kardeşim bundan sonra sizin de FETÖ'ye üye olup olmadığınızı nasıl bileceğim? Siz ne taraftasınız? Kusura bakmayın müsaade edemeyiz' dedik. Araştırdık sonradan, general FETÖ'cüymüş. Tutuklu şu anda. Eğer o uçakları biz kaldırmış olsaydık bu uçaklar vatandaşlarımızı veya kamu kurumlarını bombalayacaklardı, Allah korusun. 'Kardeşim size uçak vermiyoruz biz araştırmamızı yapana kadar' dedik. Hatta 'Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sesini duymadan buradan uçak kaldırmayacağız' dedik."

BAŞSAVCININ TELSİZ ANONSU

O gece Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın polis telsizinden yaptığı anons da darbe girişiminin önlenmesinde kırılma noktalarından biri oldu. Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde TRT'de bildirinin okunmasının ardından, Vali Mahmut Demirtaş, polis telsiz merkezine talimat vererek 155'i arayan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olmadığının söylenmesini istedi. Ardından da şu anda Balıkesir Emniyet Müdürü olan, dönemin Adana Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek devreye girip, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın konuşacağını duyurdu. Başsavcı Yeldan, sık sık konuşması mandallanmasına rağmen tüm polis teşkilatına şu mesajını ulaştırdı:

"İlimizde ve ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, düzeni bozmaya girişen şahısların Türk polisi tarafından gözaltına alınması noktasında tüm birimlerimizi uyaralım. Bu kanunsuzdur, anayasal suçtur, devletimizin gücü karşısında yok olmaya mahkûmdur."

İNCİRLİK'TEN O GECE F-16'LARA 20 KEZ YAKIT NAKLİ YAPILDI

15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından biri de Adana'daki İncirlik Üssü oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilen ilgili trafiklere ait radar kayıtlarında, İncirlik Üssü'nden havalanan 3 tanker uçağının darbe girişimine katılan F-16 uçaklarına 20'den fazla yakıt ikmali yaptığı tespit edildi. Tanker uçaklarının İstanbul'da alçaktan uçuş yapan, Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombalayan savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı saptandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmadan sonra tutuklanan ve ardından ordudan ihraç edilen Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın emriyle 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndan kalkan tanker uçakların, yakıt ikmali yaptığı, F-16'ların havada kalma sürelerini yükselterek, darbe girişimi etkinliğini artırmayı amaçladıkları öğrenildi.

7 TANKER UÇAĞINDAN 4'ÜNÜ HAZIRLAMIŞLAR

İncirlik'ten havalanan tanker uçakların İstanbul'da uçan F-16'lara Afyonkarahisar üzerinde, Ankara'dakilere ise Akıncılar Üssü civarında yakıt ikmali yaptığı belirlendi. FETÖ'nün, Türkiye'de sadece Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 7 tanker uçağından 4'ünü darbe girişimi için hazırladığı, bu uçaklardan 3'ünün havalandığı, 1'inin ise kalkış için hazırda bekletildiği öğrenildi. Ayrıca darbe girişimi günü, 1 tanker uçağının bakımda olduğu saptandı. Böylelikle FETÖ'nün sadece 2 tanker uçağını darbe girişimi için kullanamadığı tespit edildi.

'ÇİĞLİ İMAMI' KUZU'NUN OĞLU İNCİRLİK KOMUTANININ KORUMASI ÇIKTI'

İncirlik'te, dönemin 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Van'ın 'emir eri, şoförü ve koruması olan Uzman Çavuş Muhammet Emrah Kuzu'nun da,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı oteli vurmakla görevli Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'generallere dahi emir veren' üs imamı Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun oğlu olduğu anlaşıldı.