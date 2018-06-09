HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, deniz yoluyla gelen cephanelerin İnebolu'da kayıklardan alınarak iskelede bekleyen, öküzlerin çektiği kağnıya yüklenmesi ve İnebolu önlerine gelen Yunan gemilerinin püskürtülmesi canlandırıldı

İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 97'nci yıl dönümü kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreniyle başlayan kutlamalar, daha sonra liman mevkisinde devam etti.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı yıllarında deniz yoluyla İnebolu'ya gelen cephanenin kayıkçılar tarafından gemilerden alınarak karaya çıkarıldığını, ardından kağnılarla cepheye gönderildiğini söyledi.

Anadolu'yu saran işgallere karşı başlatılan İstiklal Mücadelesi'ni destekleyecek lojistik hattın o tarihlerde Anadolu'ya açılan tek penceresi konumundaki İnebolu'dan başlayıp Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştığını anlatan Atasoy, İnebolu'nun 3 yıl boyunca silah ve cephanenin Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu vurguladı.

İnebolu'nun kayık ve kağnının birleşmesiyle destansı zaferin kazanılmasında Milli Mücadele'nin sembolü bir ilçe olduğuna işaret eden Kaymakam Atasoy, şunları kaydetti:

"İnebolu o kadar önemliydi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' diyerek, İnebolumuzun önemini vurgulamıştır. İnebolulu denizcilerin göstermiş olduğu mucizevi çalışmalar, o tarihlerde yaşayan Rumlar tarafından Yunanlılara muhbirlik yapılmış, bunun üzerine İnebolu önlerine gelen 2 savaş gemisi ilçeyi bombalamıştı. Bunun üzerine küçük bir topçu birliği ve Yiğit İnebolulular sahneye çıkmıştır. İnebolulular 9 Haziran 1921'de iman ile azmin müthiş birlikteliğini sergileyerek, 2 Yunan savaş gemisinin karaya yanaşmasına engel olmuşlardır."

Konuşmanın ardından temsili olarak deniz yoluyla gelen cephaneler kayıklardan alınarak, iskelede bekleyen 2 öküzün çektiği kağnıya yüklendi. Ardından İnebolu önlerine gelen Yunan gemileri, Sahil Güvenlik gemisi tarafından uzaklaştırıldı.

Törende İnebolu Belediyesi Heyamola ekibi de gösteri sundu.

Törene, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, İlçe Garnizon Komutanı Mert Bilişik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı arasına kimsenin fitne ve nifak sokmasına izin vermeyeceğizBBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı arasına kimsenin fitne ve nifak sokmasına izin vermeyeceğiz
Trabzon'a ilk direkt uçuşla gelen Kuveytli turistlere karanfilli karşılamaTrabzon'a ilk direkt uçuşla gelen Kuveytli turistlere karanfilli karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü inebolu Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

Bodrum'a tatilci akını başladı! Otellerde yer kalmadı!

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.