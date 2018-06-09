İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 97'nci yıl dönümü kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreniyle başlayan kutlamalar, daha sonra liman mevkisinde devam etti.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı yıllarında deniz yoluyla İnebolu'ya gelen cephanenin kayıkçılar tarafından gemilerden alınarak karaya çıkarıldığını, ardından kağnılarla cepheye gönderildiğini söyledi.

Anadolu'yu saran işgallere karşı başlatılan İstiklal Mücadelesi'ni destekleyecek lojistik hattın o tarihlerde Anadolu'ya açılan tek penceresi konumundaki İnebolu'dan başlayıp Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştığını anlatan Atasoy, İnebolu'nun 3 yıl boyunca silah ve cephanenin Anadolu'ya giriş kapısı olduğunu vurguladı.

İnebolu'nun kayık ve kağnının birleşmesiyle destansı zaferin kazanılmasında Milli Mücadele'nin sembolü bir ilçe olduğuna işaret eden Kaymakam Atasoy, şunları kaydetti:

"İnebolu o kadar önemliydi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' diyerek, İnebolumuzun önemini vurgulamıştır. İnebolulu denizcilerin göstermiş olduğu mucizevi çalışmalar, o tarihlerde yaşayan Rumlar tarafından Yunanlılara muhbirlik yapılmış, bunun üzerine İnebolu önlerine gelen 2 savaş gemisi ilçeyi bombalamıştı. Bunun üzerine küçük bir topçu birliği ve Yiğit İnebolulular sahneye çıkmıştır. İnebolulular 9 Haziran 1921'de iman ile azmin müthiş birlikteliğini sergileyerek, 2 Yunan savaş gemisinin karaya yanaşmasına engel olmuşlardır."

Konuşmanın ardından temsili olarak deniz yoluyla gelen cephaneler kayıklardan alınarak, iskelede bekleyen 2 öküzün çektiği kağnıya yüklendi. Ardından İnebolu önlerine gelen Yunan gemileri, Sahil Güvenlik gemisi tarafından uzaklaştırıldı.

Törende İnebolu Belediyesi Heyamola ekibi de gösteri sundu.

Törene, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, İlçe Garnizon Komutanı Mert Bilişik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

