İnebolu'da yeni kanyon rotası keşfedildi

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kanyon sporcuları ve dağcılardan oluşan bir ekip, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Anday Çayı'nın böldüğü ve varlığı önceden bilinmeyen kanyon tespit ederek, doğa tutkunlarına yeni bir rota kazandırdı.

Türkiye'de kanyon sporunun yaygınlaştırılması ve doğa tutkunlarına güvenli rota oluşturmak için çalışan Anadolu Kanyon İhtisas Spor Kulübü Derneği üyeleri, kanyon sporcuları için yeni bir rota keşfetti.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kılınç, "Anday Kanyonu" ismini verdikleri yeni rotayı belirlerken dağcılık ve mağaracılık tekniklerini kullandıklarını anlattı.

Bu yıl 2 ya da 3 tane yeni kanyon rotası tespit etmeyi planladıklarını belirten Kılınç, doğa güzellikleri ve kanyon açısından zengin olan Kastamonu'da da çok sayıda keşfe çıktıklarını söyledi.

Kılınç, son belirledikleri rotanın, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Anday Çayı üzerinde yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşif öncesinde harita araştırması yapıyoruz. Kanyon formu olan yerler diğer arazilerden biraz farklı şekilde gösteriliyor. Bu bir ön koşul olarak değerlendirilebilir. Daha sonrasında daha farklı bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. İnternetten görseller araştırıyoruz. Muhtarlarla ve o bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçiyoruz. Haritada inceledim ve iki yüksek tepenin Anday Çayı üzerinde bölündüğünü gördük. Bizim tam olarak aradığımız form dar, dik duvarlar arasında bir dere formunda olması. Dolayısıyla buranın bir kanyon olduğunu fark ettik."