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İnebolu'da yeni kanyon rotası keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kanyon sporcuları, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Anday Çayı'nın böldüğü ve içinde bir şelalenin bulunduğu, varlığı önceden bilinmeyen bir rota keşfetti - Anadolu Kanyon İhtisas Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kılınç: "Haritada inceledim ve iki yüksek tepenin Anday Çayı üzerinde bölündüğünü gördük. Bizim tam olarak aradığımız form; dar, dik duvarlar arasında bir dere formunda olması. Dolayısıyla buranın bir kanyon olduğunu fark ettik" - "Bu kanyon teknik olarak ip inişi gerektiriyor. Teknik malzeme olmadan geçmek mümkün değil. Köylülerin bu kanyonu geçmemesinin temel sebebi de bu. Kanyonun sonunda 7 metrelik bir şelale bulunuyor. Çok güzel bir görselliği var"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kanyon sporcuları ve dağcılardan oluşan bir ekip, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Anday Çayı'nın böldüğü ve varlığı önceden bilinmeyen kanyon tespit ederek, doğa tutkunlarına yeni bir rota kazandırdı.

Türkiye'de kanyon sporunun yaygınlaştırılması ve doğa tutkunlarına güvenli rota oluşturmak için çalışan Anadolu Kanyon İhtisas Spor Kulübü Derneği üyeleri, kanyon sporcuları için yeni bir rota keşfetti.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kılınç, "Anday Kanyonu" ismini verdikleri yeni rotayı belirlerken dağcılık ve mağaracılık tekniklerini kullandıklarını anlattı.

Bu yıl 2 ya da 3 tane yeni kanyon rotası tespit etmeyi planladıklarını belirten Kılınç, doğa güzellikleri ve kanyon açısından zengin olan Kastamonu'da da çok sayıda keşfe çıktıklarını söyledi.

Kılınç, son belirledikleri rotanın, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Anday Çayı üzerinde yer aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşif öncesinde harita araştırması yapıyoruz. Kanyon formu olan yerler diğer arazilerden biraz farklı şekilde gösteriliyor. Bu bir ön koşul olarak değerlendirilebilir. Daha sonrasında daha farklı bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. İnternetten görseller araştırıyoruz. Muhtarlarla ve o bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçiyoruz. Haritada inceledim ve iki yüksek tepenin Anday Çayı üzerinde bölündüğünü gördük. Bizim tam olarak aradığımız form dar, dik duvarlar arasında bir dere formunda olması. Dolayısıyla buranın bir kanyon olduğunu fark ettik."

- Köylülerle görüşme

Yöre halkıyla da görüştüklerini dile getiren Kılınç, köylülerin, bölgeden geçen Anday Çayı'nın nereye döküldüğünü bilmediklerini, bölgeden kanyona geçiş olmadığını ancak kanyonun yan duvarlarını takip ederek yukarı köylerden bu bölgeye çıkıldığını söylediklerini anlattı.

Kanyonun giriş ve çıkışıyla ilgili 2 hafta süren çalışmalar yaptıklarını belirten Kılınç, kanyon geçişinin zor olmayacağını, sonunda olağanüstü bir manzarayla karşılaşacaklarını öngördüklerini kaydetti.

- 7 metrelik şelaleye ulaşılıyor

Kılınç, derenin kanyonu oyduğunu, 500 metreye yakın dik duvarlar bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"6 kişilik bir ekiple gittik. Kanyon 300 metre rakımdan başlıyor ve 150 metre rakımla bitiyor. Anday Çayı, kanyonun bitiminde Zarbana Çayı'na karışıyor. 2 kilometre uzunluğunda bir kanyon. İlk bir kilometresi tam bir kanyon formunda. Kanyon teknik olarak ip inişi gerektiriyor. Teknik malzeme olmadan geçmek mümkün değil. Köylülerin bu kanyonu geçmemesinin temel sebebi de bu. Kanyonun sonunda 7 metrelik bir şelale bulunuyor. Çok güzel bir görselliği var."

Köylülerin de görüşünü alarak, kanyona "Anday" ismini verdiklerini söyleyen Kılınç, Anday Kanyonu'nun ilk defa geçiş yapacaklar için uygun olduğunu sözlerine ekledi.

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Anday kanyonu İsmail Kılınç Kanyon Sporculardan Türkiye'de yeni keşif: "Anday" kanyonu

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