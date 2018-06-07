İneği kurtarmak için seferber oldular

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin 3 saati aşan çalışmasıyla kurtarıldı.
Bilece Mahallesi'nde Hasan Uçar'a ait inek, akşam saatlerinde evinin yakınında bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
Uçar ve çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamayan ineğin durumu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kent merkezinden ilçeye giden itfaiye ekipleri, ineğin bulunduğu foseptik çukuruna halat yardımıyla indi.
Ekiplerin, 3 saati aşan çalışmasının sonucunda inek bulunduğu yerden çıkarıldı.
İtfaiye hortumuyla yıkanan inek, sahibine teslim edildi.
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