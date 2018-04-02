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İnegöl Belediyesi otizme dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu’nda düzenlenen programa katıldı.Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu tarafından düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi otizme dikkat çekti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu’nda düzenlenen programa katıldı.
Özel Eğitim İş ve Uygulama Okulu tarafından düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Alper Taban çocuklarla yakından ilgilendi. Otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu kaydeden Taban, “Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Baharın da habercisi olan nisan ayına da girdik. Otizmle alakalı bir gün. Bütün dünya sathında kutlanıyor. Ülkemizde de bununla alakalı pek çok farkındalık oluşturulmaya çalışılacak. Arkadaşlarımız da bana geldiklerinde, bu günle ilgili bir video çekelim dediler. Tabii olur dedik. Otizmin farkındayız, onların yanındayız dedik. Otizm eksiklik değil farklılıktır, sizler de farklılık oluşturun ve otizme mavi ışık yakın. Bu farkındalığı da inşallah bütün ülke sathında oluşturmaya çalışalım” dedi.
Öğrenciler, ‘Mavi Işık Yak Kampanyası’ çerçevesinde ellerini mavi renge boyayarak bütün öğrencilerin el izini bastığı beyaz pankarta el izlerini bastılar. Toplu fotoğraf çekimi ile kutlamalar sona erdi.

İnegöl Belediyesi otizme dikkat çekti

İnegöl Belediyesi otizme dikkat çekti

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