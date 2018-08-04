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İnegöl’de 200 polisle huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 02:55 | Son Güncelleme

BURSA Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 200 polisle ‘Huzur İnegöl´ operasyonu gerçekleştirildi.   Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 200 polis katıldı.

İnegöl’de 200 polisle huzur uygulaması

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 200 polisle ‘Huzur İnegöl´ operasyonu gerçekleştirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 200 polis katıldı. İnegöl’deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler şüpheli gördüğü kişilerin GBT sorgualamasının yanı sıra araçlarda arama yaptı. Umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı.

FOTOĞRAFLI

İnegöl’de 200 polisle huzur uygulamasıİnegöl’de 200 polisle huzur uygulamasıİnegöl’de 200 polisle huzur uygulamasıİnegöl’de 200 polisle huzur uygulaması

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