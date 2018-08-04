HABER

İnegöl’de 200 polisle huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:00 | Son Güncelleme

BURSA Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 200 polisle ‘Huzur İnegöl´ operasyonu gerçekleştirildi.   Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 200 polis katıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 200 polisle ‘Huzur İnegöl´ operasyonu gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekipleri olmak üzere uygulamaya 200 polis katıldı. İnegöl’deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler şüpheli gördüğü kişilerin GBT sorgualamasının yanı sıra araçlarda arama yaptı. Umuma açık alkol işletmeleri de didik didik aradı.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Hırsızlık ihbarına giden polis, kaçak göçmen yakaladıHırsızlık ihbarına giden polis, kaçak göçmen yakaladı
Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Angela Merkel kayıp!

Angela Merkel kayıp!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.