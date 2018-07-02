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İnegöl’de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı.

İnegöl’de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

BURSA’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. Patatesin kilosu sözleşmeli ekim yapılan tarlalarda 63 kuruş, bireysel ekim yapılan tarlalarda ise 2 liradan işlem görüyor. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Patates pahalı diye belki tüketici adına üzülebiliriz, ama çiftçimiz adına seviniyoruz" dedi.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl’de hasadı başlayan patates tarlasına giderek incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Sezai Çelik, “20 bin dönüm olan patates ekim alanı bu yıl 10 bin dönüme düşmüş durumda. Bunun 6 bin dönümünde sözleşmeli, 4 bin dönümünde ise bireysel ekim yapıldı. Sözleşmeli patatesin kilosu 63 kuruş, bireysel ekilen patatesin kilosu ise tarlada 2 lira. Patates fiyatları halen yüksek, henüz düşmedi. Bugün 2 liradan tarladan çıkan patates, tüketicinin mutfağına 3 ile 4 lira arasında bir fiyatla girecektir” dedi.

Çelik, patatesin para etmesinden rahatsız olmadıklarını da belirterek, şöyle konuştu:

"Bırakın 2 lirayı, 3 lira, 4 lira olsa daha memnun olacağız. Çünkü patates para etmeyip tarlada kaldığında üreticilerimizin halini kimse sormuyor. Patates tarlada kaldığında çiftçiyi iflasa götürüyor. Bunları kimse görmüyor. Bugün patates pahalı diye tüketici adına üzülebiliriz ama çiftçimiz adına seviniyoruz."

Bu sene patates fiyatlarının pazarda 6 liraya kadar çıktığını, bunun seçim öncesinde yaşanan bir durum olduğunu söyleyen Çelik, Afyonkarahisar gibi bölgelerde hasat başlayınca patates fiyatlarının doğal olarak düşeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşçilerin patates toplama görüntüleri

Çuvalların görüntüleri

Ziraat odası başkanı açıklama

Detaylar

Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

İnegöl’de hasat başladı, patates tarlada 2 liraİnegöl’de hasat başladı, patates tarlada 2 liraİnegöl’de hasat başladı, patates tarlada 2 liraİnegöl’de hasat başladı, patates tarlada 2 lira

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