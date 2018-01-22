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İnegöl'de hastane müzesindeki ambulans, Ford’un anı kitabında

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) – İNEGÖL Devlet Hastanesi'nin müzesinde yer alan ambulans, Ford Firması tarafından hazırlanan 'Ford Transit Türkiye'de 50 Yıllık Yolculuk' isimli kitapta geniş yer aldı.

Almanya'da çalışan İnegöllü Behlül Taşdemir, 1973 yılında gurbetçi işçilerden topladığı para ile satın aldığı Ford Transit marka aracı ambulans olarak kullanılması için İnegöl Devlet Hastanesi'ne bağışladı. Araç, İnegöl'de uzun yıllar hastaların hizmetinde kullanıldı. Artık ihtiyaca cevap veremez olan ambulans, tamir edilip boyandıktan sonra 2015 yılında kurulan İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müzeye konuldu. Bu araç, 'Ford Transit Türkiye'de 50 Yıllık Yolculuk' isimli anı kitabını hazırlayan yöneticilerin dikkatini çekti. İnegöl'e gelen görevliler, aracı inceleyip fotoğraflarını çekti, hikayesini dinledi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nin müzesinde yer alan bu araç, anı kitabında bulunan 50 aracın arasındaki yerini aldı. Kitapta, ambulansın alınması ve verdiği hizmetler 5 sayfada anlatıldı.

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