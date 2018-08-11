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İnegöl'de ormanlar 9 yıldır Nurşen'e emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü gözlem kulesinde çalışan Nurşen Turan (30), olası yangınlara karşı ormanları gözetliyor.

İnegöl'de ormanlar 9 yıldır Nurşen'e emanet

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü gözlem kulesinde çalışan Nurşen Turan (30), olası yangınlara karşı ormanları gözetliyor. Gün boyu 65 bin hektar ormanı büyük bir dikkatle takip ettiğini söyleyen Turan, işini severek yaptığını belirtti.
İnegöl'de 65 bin hektar ormanlık alanın olası yangınlara karşı korunması görevi Nurşen Turan'a verildi. Nurşen Turan kulede sorumluluk alanındaki ormanlarda yaşanabilecek yangın veya benzeri olumsuzlukları gün boyu büyük bir dikkatle takip ediyor. Kulenin altında tahsis edilen evde eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığını ifade eden Nurşen Turan, "Tam 9 yıldır bu işi severek yapıyorum. Gün boyu ormanları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Orman sahasında duman görünce hemen telsizim ile merkezi uyarıyorum. Gelen ekipler yangını büyümeden söndürüyorlar. Akşamları ise eşim ve iki çocuğumla evimde kalıyorum" dedi.
İşinin sorumluluk istediğini hatırlatan Nurşen Turan, geçen yıl Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaşanan büyük orman yangınında günlerce uyamadığını yaşanan gelişmeleri dakika dakika takip edip, ilgili birimlere bilgi verdiğini de sözlerine ekledi.

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İnegöl'de ormanlar 9 yıldır Nurşen'e emanetİnegöl'de ormanlar 9 yıldır Nurşen'e emanetİnegöl'de ormanlar 9 yıldır Nurşen'e emanetİnegöl'de ormanlar 9 yıldır Nurşen'e emanet

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