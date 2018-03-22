İnegöl’de su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi’nde 16 Mart Cuma günü başlayan su kesintilerinin, 15 Nisan Pazar tarihine kadar zaman zaman devam edeceği belirtildi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi ve civarında, 16 Mart Cuma ile 15 Nisan Pazar tarihleri arasında ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bildirildi.
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