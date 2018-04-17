İnegöl’de su kesintisi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 20 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi ve civarında 20 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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