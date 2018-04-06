İnegöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Kartal (56) yönetimindeki 16 BB 397 plakalı kamyonet, İnegöl-Yenişehir karayolu Hamzabey Mahallesi'nde, İbrahim D. idaresindeki İnegöl Belediyesine ait iş makinesiyle çarpıştı.
Kamyonet sürücüsü Kartal, olay yerinde öldü.
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