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İnegöl'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

İnegöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kartal (56) yönetimindeki 16 BB 397 plakalı kamyonet, İnegöl-Yenişehir karayolu Hamzabey Mahallesi'nde, İbrahim D. idaresindeki İnegöl Belediyesine ait iş makinesiyle çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Kartal, olay yerinde öldü.

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Bursa inegöl

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