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İnegöl’ün güzelliklerine pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen ‘Pedal Pedal Bursa’ faaliyetinin nisan ayı rotası İnegöl oldu.İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’yle (İnegöl DOSTUM) ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet tutkunları, İnegöl’ün eşsiz güzelliklerini keşfetti.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa Bisiklet Kulübü tarafından düzenlenen ‘Pedal Pedal Bursa’ faaliyetinin nisan ayı rotası İnegöl oldu.
İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’yle (İnegöl DOSTUM) ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet tutkunları, İnegöl’ün eşsiz güzelliklerini keşfetti. Turun başlangıcına, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit de katıldı. Yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki rota, İnegöl AVM’den start aldı. İsaören ve Çayyaka mahallelerinin ardından aynı rotayla geri dönüş yapıldı. Çevre yolu üzerinden Çeltikçi, Cerrah ve Edebey mahallelerini geçen kafile, İnegöl DOSTUM’un Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan kompleksinde turu sonlandırdı. Organizasyon sonunda İnegöl Belediyesi tarafından bisiklet tutkunlarına yemek ikram edildi. Toplu fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen bisiklet tutkunları, İnegöl faaliyetinin tamamlanmasının ardından Bursa’ya döndü.

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