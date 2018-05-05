İneklerini almaya giden çocuk sele kapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan sağanakta ineklerini almaya giderken sele kapılan kız çocuğu kayboldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Suriye sınırındaki Sakaltutan Mahallesi'nde şiddetli sağanak sonrası sel meydana geldi.
Mahalledeki evlerinin yakınında otlamaya bırakılan ineklerini almaya giden 9 yaşındaki Teknur Karayılan, sele kapılarak kaybolduğu belirtildi.
Bölgeye itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaybolan kızı arama çalışmaları devam ediyor.
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