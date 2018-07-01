HABER

İnfaz koruma memur adayları boy ölçümüne çorapsız girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

BURSA'da, E ve H Tipi cezaevleri ile Yenişehir Kadın Cezaevi'ne sözleşmeli alınacak 10'u kadın, 55 infaz koruma memurluğu için 550 aday başvurdu.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, E ve H Tipi cezaevleri ile Yenişehir Kadın Cezaevi'ne sözleşmeli alınacak 10'u kadın, 55 infaz koruma memurluğu için 550 aday başvurdu. Adaylar, boy ölçümüne çorapsız girdi.

Adalet Bakanlığı tarafından Bursa'da bulunan cezaevilerine sözleşmeli alınacak 55 infaz koruma memurluğu için KPSS'den 70 ve üzeri puan alan 550 aday başvurdu. Adaylar, Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda, İlk Derece Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Sınav Komisyonu Üyesi Hakim Selçuk Yağmur gözetiminde boy ve kilo testine tabi tutuldu. Sırayla içeri alınan adayların boylarının ölçümünde milimetreye dikkat edildi. Ayakkabı ve çorapları çıkartılan adayların boy ölçümlerine heyette bulunan görevliler, bakıp kayıtlara geçirdi.

Adaylarda, boyları ile kiloları arasında 13 kilodan fazla, 17 kilodan az fark olmama koşulu arandı. Buna göre 1,70 metre boyundaki bir adayın 53- 83 kilo, 1,80 metre boyundaki bir adayın da 63- 93 kilo arasında olması gerekiyor. Bu kuralı öğrenen adaylardan bazıları, fazla kilolarından kurtulup ’13-17 fark’ şartına uyabilmek için rejim yaptıklarını söyledi.

Adaylar arasında en ideal ölçülere sahip olanların güvenlik soruşturmaları yapılıp, Eylül ayında mülakata alınacağı bildirildi. Mülakatla belirlenecek 10’u kadın, 55 infaz koruma memuru Bursa E Tipi ve H Tipi ile Yenişehir Kadın cezaevlerinde sözleşmeli olarak göreve başlayacak.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
YKS'nin ikinci oturumu heyecanıYKS'nin ikinci oturumu heyecanı
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklamaÖlü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Gelin adayı Hanife evleniyor mu? Merak ettiren paylaşım

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2018 birincisi kim?

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Organ Nakil Koordinatörü'nün başına gelen akıl almaz kaza: Bir kez daha anladım

Kocaeli'de korkutan görüntü! Telefona sarıldılar

Kocaeli'de korkutan görüntü! Telefona sarıldılar

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Küçük Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Avcılar, minik Leyla'nın kaybolduğu köydeki kargaları takip ediyor

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto 30 Haziran: Büyük ikramiyeyi tek başına kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.