İNFOGRAFİKLİ - Amerika'da aşırılıkçı Evangelistler orduyu ele geçiriyor

Amerikan Ordusuna bağlı Hava Kuvvetlerinde görev yapmış olan avukat Mikey Wienstein, Hava Kuvvetleri, Deniz Birliği ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından pek çok mağdura danışmanlık veren Amerika merkezli Orduda Dini Özgürlük Vakfı'na (MRFF) gelen şikayetlerin sayısının 2016 yılının Kasım ayından bu yana iki kat arttığını belirtti.

İSTANBUL (AA) - ELİF SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Amerika merkezli Orduda Dini Özgürlük Vakfı (Military Religious Freedom Foundation) Kurucu Başkanı Mikey Wienstein, "Donald Trump'ın seçilmesi ile beraber köktenci ve fundamentalist Hristiyanların ve özelde Evangelistlerin Amerikan ordusunda oluşturmaya çalıştırdıkları dinsel bağnazlıkların yükselişe geçmesi ülkede 'ulusal güvenlik tehdidi' oluşturuyor." dedi.

Wienstein, ordu içerisindeki aşırılıkçı Evangelist kişilerin sadece Amerikan ordusunda değil Afganistan savaşında da Afgan askerlere yerel dillerde (Peştun ve Dari) İncil dağıtarak misyonerlik yaptığını, bunun da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğin (CENTCOM) ilgili konudaki birinci maddesinde, "Dini propaganda veya başkasını kendi dinine çevirmenin yasak olduğu" kuralını ihlal ederek Amerikan ordusunu profesyonel olmayan bir duruma düşürdüğünü söyledi.

ABD ordusunun uzun süredir kökten dincilerin -yani Hristiyan hakimiyetçileri, dominyon (Christian Dominions) ve Hristiyan yeniden yapılanmacı (Christian Reconstructionists) grupları- "Warrior Jesus" olarak tanımladıkları Hazreti İsa'nın, İslam'a karşı olduğuna inanan fikirlerle beslendiğini söyleyen Wienstein, "Ordunun içine sızan bu gruplar Amerika'dan başlayarak, yeryüzünde 'Tanrı'nın egemenliğini' kurduklarına inanıyorlar." dedi.

Wienstein, "Donald Trump'ın seçilmesi ile beraber köktenci ve aşırılıkçı fundamentalist Hristiyanların ve özelde Evangelistlerin Amerikan ordusunda oluşturmaya çalıştırdıkları dinsel bağnazlıkların yükselişe geçmesi ülkede 'ulusal güvenlik tehdidi' oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlığını yaptığı MRFF Vakfı'nın, 2005 yılında ordu içindeki din özgürlüğünü baltalayan durumların ortaya çıkmasından sonra kurulduğunu belirten Weinstein, danışmanlık hizmeti almak için gelen 50 binden fazla ordu mensubunun çoğunun Protestan olduğunu ve kendi dinlerinin orduda radikal ve baskıcı olarak yorumlanmasına karşı çıkmak için vakfa şikayette bulunduklarını anlattı.

ABD ordusunda herhangi bir dine öncelik vermenin şiddetle yasaklandığını belirten Florida Kiliseler Birliği Başkanı Dini Lider Russell L. Meyer ise "Bu tür eylemler Anayasayı, federal yasaları ve ABD askeri adalet kurallarını ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Amerika'da büyük demografik değişimlerin yaşandığını 2050 yılına kadar çoğunluk nüfus gruplarının olmayacağının altını çizen Meyer, "Z kuşağı (2000'den sonra doğanlar) nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyor onların da zaten dini bağımlılıkları yok bu nedenle Amerika'da Protestanlığın ve dolayısıyla Evangelistlerin temelleri aşınıyor. Bu nedenle son dönemlerde dini yaymak için bu gruplar ülkenin her yerinde atağa geçmiş durumdalar." diye konuştu.