İNFOGRAFİKLİ - Pensilvanya’daki FETÖ kampında yoğun güvenlik önlemleri

Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınan Türkyolu’nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor.

FETÖ kampında yer alan ekip, örgütünün üst düzey isimlerinden Cevdet Türkyolu’na bağlı görev yapıyor. Gülen’in “Mebruke” isimli yeğeniyle evli olan Türkyolu, yıllardır örgüt elebaşının en yakınındaki isim olarak biliniyor.

AA kamerasının çekim yaptığını fark eden bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları objektiflere yansıdı.

Bu arada kampa giren FETÖ üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi.

ABD’de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu’nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg’ta 6 ayrı ev bulunuyor.

Bu evlerden 3’ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2’si kızı Büşra Türkyolu’nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu’nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor.

FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor.

Ayrıca Türkyolu’nun Florida’da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando’daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor. Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesinin üzerine kayıtlı toplamda 7 konut bulunuyor.

Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya’da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere dört şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.