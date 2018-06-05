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İngiliz genç, Kazak sevgilisi için Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesine tatile gelen İngiliz Tyree Wade Rico Bailey (21), Kazakistan uyruklu kız arkadaşıyla evlenebilmek için Müslüman oldu.

İngiliz genç, Kazak sevgilisi için Müslüman oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesine tatile gelen İngiliz Tyree Wade Rico Bailey (21), Kazakistan uyruklu kız arkadaşıyla evlenebilmek için Müslüman oldu.
İngiltere'den tatil için Serik'e gelen İngiliz Tyree Wade Rico Bailey, kız arkadaşı Kazak Sandi Nurpeissova ile evlenebilmek için Müslümanlığı tercih etti. İngiliz genç için Belek Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde, başka dinden çıkıp, Müslüman olan kişiler için yapılan ihtida töreni düzenlendi. Kur'an okunmasının ardından Tyree Wade Rico Bailey'e tercüman aracılığıyla İslam dininin kuralları ve özellikleri hakkında bilgiler verildi. Daha sonra cami imamı Cafer Şireci eşliğinde Kelime-i Şehadet getiren Bailey, "Kendi isteğimle Müslümanlığı seçtim. Hem İslam dinine geçtiğim için hem de çok sevdiğim insanla hayatımı birleştireceğim için çok mutluyum. Ayrıca İngiltere'de sünnet olup, dinimin gerektirdiği şekilde eşimle yeni bir hayata imza atmak istiyorum" dedi.
Tören sonrası Müslüman olan Tyree Wade Rico Bailey'e ihtida belgesiyle birlikte ulusal dillere çevrilmiş Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

İngiliz genç, Kazak sevgilisi için Müslüman oldu

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