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İngiliz generalden YPG açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutan Yardımcısı Tümgeneral Gadney: - (YPG/PKK’nın ÖSO ailelerini tehdit etmesi) “Tüm taraflara gerginlikleri azaltmaları, şu anda bizim için kritik olan DEAŞ’ın yenilmesine odaklanmaları ve Kuzeydoğu Suriye’ye barış ve istikrar getirmeleri çağrısında bulunuyoruz” - “Savaş hukuku sivillerin hedef alınmasına izin vermiyor. Ve ifade ettiğim gibi tüm tarafları savaş alanındaki tüm sivillerin korunmasını sağlamaya çağırıyoruz”

WASHINGTON (AA) – ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Felix Gadney, YPG/PKK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının ailelerini tehdit etmesine ilişkin olarak “Tüm taraflara sivillerin korunmasını sağlama çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Tümgeneral Gadney, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin soruları yanıtladı.

- YPG/PKK’nın ÖSO ailelerini tehdit etmesi

AA muhabirinin “YPG, bir açıklamasında Türkiye ile iş birliği yapan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin ailelerini tehdit ediyor. SDG kılıfı altında koalisyon tarafından eğitildiklerinden dolayı bu ortaklarınızın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir adımı destekliyor musunuz?” sorusu üzerine İngiliz general şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Suriye Ordusu bizim odak alanımızın dışında faaliyet gösteriyor. Tüm taraflara gerginlikleri azaltmaları, şu anda bizim için kritik olan DEAŞ’ın yenilmesine odaklanmaları ve Kuzeydoğu Suriye’ye barış ve istikrar getirmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Bunun üzerine, muhabirin “Koalisyon yerel güçleri savaş hukuku kuralları konusunda da eğittiğini söylüyor. Savaş hukuku o bölgede ailelerin, kadın ve çocukların hedef alınmasına izin veriyor mu ki ortağınız böyle bir açıklama yapıyor?” sorusuna ise Tümgeneral Gadney “Hayır! Elbette ki savaş hukuku sivillerin hedef alınmasına izin vermiyor. Ve ifade ettiğim gibi tüm tarafları savaş alanındaki tüm sivillerin korunmasını sağlamaya çağırıyoruz.” yanıtını verdi.

- YPG/PKK paylaşımları sildi

YPG/PKK terör örgütü Twitter’dan Afrin'de ÖSO üyelerinin aileleri de dahil olmak üzere Türkiye ile bağlantılı veya Türkiye’ye destek veren sivil ya da savaşçı ayırt edilmeksizin hedef alınacağını duyurmuştu.

Daha sonra örgüte yakın sosyal medya hesapları Afrin’deki 100 ÖSO askerinin aile bilgileri olduğu iddia edilen bir liste yayınladı.

YPG/PKK’nın paylaşımlarına tepki artınca, terör örgütünün söz konusu paylaşımları sildiği öğrenildi.

- Menbiç’te ÖSO ailelerinin evlerine el konuldu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Menbiç’te aldığı bir kararla ÖSO mensupları ve ailelerine ait 200'e yakın arsa, dükkan ve evlere el koymuştu.

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, bazı evlerin içinde halen yaşayan yaşça büyük kişileri zorla çıkaran örgütün, daha önce de zorla silah altına alma kararı çıkardığı bildirilmişti.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Suriye Türkiye YPG/PKK

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