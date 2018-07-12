İngiliz hükümeti Brexit'e ilişkin yol haritasını açıkladı

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümet bugün Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritasını açıkladı.

İngiliz hükümeti tarafından açıklanan Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışa (Brexit) dair yol haritası belgesinde İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında dört temel alanda kapsamlı iş birliği amaçlanıyor.

Metinde, İngiltere ve AB arasında ekonomik ortaklığın sağlanması, güvenlik alanında iş birliğinin devamı, havacılık ve nükleer güç alanlarında iş birliğini sürdürülmesi, İngiltere ve AB arasında anlaşmanın gücünü artırmak için kurumsal çerçevenin oluşturulması hedefleniyor.

Metnin ekonomi başlığı altında, “AB ile gelecekte refahı maksimize eden kapsamlı ve derin bir ekonomik ilişkinin geliştirilmesi ve İngiltere-AB arasında ticaretinde aksamaların minimum seviyede olması, istihdamın ve iş kaynaklarının muhafaza edilmesi, aynı zamanda dünyadaki fırsatlardan azami şekilde faydalanılması hedeflenmektedir.” ifadesine yer verildi.

Yol haritası metninde, “toplumlar” başlığı altında ise serbest dolaşımın yeni bir göçmenlik sistemiyle birlikte sonlandırılmasının planlandığı, öte yandan AB vatandaşlarının "sınırlı süreyle ve kesin bir şekilde belirtilmiş koşullarla" İngiltere’de vize olmaksızın çalışabileceği belirtildi.