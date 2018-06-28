İngiliz hükümetinden istihbarat yetkililerinin parlamentoda sorgulanmasına engel

Komisyonun araştırma kapsamında son 3 yılda 50 saati aşkın sözlü ifade dinlediğini, 40 bin belgeyi incelediğini ve toplamda 30 bin saat mesai harcadığını ifade eden Grieve, "2017 itibariyle ele aldığımız konuyu etraflıca inceledik ancak bazı meseleleri detaylı ele alma ihtiyacı duyduk. Bunun için de olaylarda dahli olan bazı yetkilileri dinlemek istedik. Hükümet, bu kişilere erişimimizi engelledi." ifadelerini kullandı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Grieve, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun "2001-2010:Gözaltında Kötü Muamele ve İade" başlıklı araştırmasının, hükümetin 11 Eylül saldırılarını takip eden terörle mücadele sürecinde rol alan İngiliz istihbarat yetkililerinin ifadesine başvurulmasına izin vermemesi nedeniyle sonuca ulaşılamadığını bildirdi.

Engelleme nedeniyle komisyonun çalışmalarını gönülsüz bir biçimde de olsa sona erdirmek zorunda kaldığını belirten Grieve, "Bununla birlikte, önemli ilerleme kaydettiğimize inanıyoruz. Daha önce hiçbir soruşturmada ele alınmamış yeni malzemeyi ortaya çıkardık. O nedenle, olup bitenlerin saydamlığını artırmak için bulgularımızı kamuoyu önüne çıkarmamız gerektiğine karar verdik." dedi.

- Rapor

Grieve'in başkanlığını yaptığı komisyon, elde ettiği bulguları bugün yayımladığı "2001-2010:Gözaltında Kötü Muamele ve İade" raporuyla kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında başlattığı "Teröre karşı savaş" kampanyası kapsamında İngiliz istihbaratı de şüphelilerin kaçırılmasında, ABD'ye iadesinde ve işkenceden geçirilmesinde rol aldı.

İngiliz istihbarat görevlilerinin bizzat işkence uyguladığına ilişkin bir kanıt bulunmadığı belirtilen raporda, ülkenin iç istihbarat servisi MI5 ile dış istihbarat servisi MI6 ajanlarının, işkence kullanılan yüzlerce sorguda ve şüphelilerin kaçırılıp ABD'ye iade edilmesi sürecinde hazır bulunduğu kaydedildi.