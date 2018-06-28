İngiliz hükümetinden istihbarat yetkililerinin parlamentoda sorgulanmasına engel

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Dominic Grieve, hükümetin, 11 Eylül saldırılarını izleyen terörle mücadele sürecinde rol alan istihbarat görevlilerinin ifadesine başvurulmasına izin vermediğini belirtti.
Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Grieve, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun "2001-2010:Gözaltında Kötü Muamele ve İade" başlıklı araştırmasının, hükümetin 11 Eylül saldırılarını takip eden terörle mücadele sürecinde rol alan İngiliz istihbarat yetkililerinin ifadesine başvurulmasına izin vermemesi nedeniyle sonuca ulaşılamadığını bildirdi.
Komisyonun araştırma kapsamında son 3 yılda 50 saati aşkın sözlü ifade dinlediğini, 40 bin belgeyi incelediğini ve toplamda 30 bin saat mesai harcadığını ifade eden Grieve, "2017 itibariyle ele aldığımız konuyu etraflıca inceledik ancak bazı meseleleri detaylı ele alma ihtiyacı duyduk. Bunun için de olaylarda dahli olan bazı yetkilileri dinlemek istedik. Hükümet, bu kişilere erişimimizi engelledi." ifadelerini kullandı.
Engelleme nedeniyle komisyonun çalışmalarını gönülsüz bir biçimde de olsa sona erdirmek zorunda kaldığını belirten Grieve, "Bununla birlikte, önemli ilerleme kaydettiğimize inanıyoruz. Daha önce hiçbir soruşturmada ele alınmamış yeni malzemeyi ortaya çıkardık. O nedenle, olup bitenlerin saydamlığını artırmak için bulgularımızı kamuoyu önüne çıkarmamız gerektiğine karar verdik." dedi.
- Rapor
Grieve'in başkanlığını yaptığı komisyon, elde ettiği bulguları bugün yayımladığı "2001-2010:Gözaltında Kötü Muamele ve İade" raporuyla kamuoyuyla paylaştı.
Rapora göre, ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında başlattığı "Teröre karşı savaş" kampanyası kapsamında İngiliz istihbaratı de şüphelilerin kaçırılmasında, ABD'ye iadesinde ve işkenceden geçirilmesinde rol aldı.
İngiliz istihbarat görevlilerinin bizzat işkence uyguladığına ilişkin bir kanıt bulunmadığı belirtilen raporda, ülkenin iç istihbarat servisi MI5 ile dış istihbarat servisi MI6 ajanlarının, işkence kullanılan yüzlerce sorguda ve şüphelilerin kaçırılıp ABD'ye iade edilmesi sürecinde hazır bulunduğu kaydedildi.
İngiliz istihbarat kuruluşularının, ABD'nin işkence uygulama olaylarının hemen hemen başlangıcından itibaren farkında olduğuna işaret edilen raporda, İngiliz görevlilerin fiilen bu eylemlere katıldığı iki vaka bulunduğu ifade edildi. Rapora göre, bu vakalardan biri İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard tarafından soruşturulurken, diğeri ile ilgili tam bir soruşturma henüz yapılmadı.
İngiliz istihbaratının üst düzey yetkililerinin işkence vakalarının farkında olduğu belirtilen raporda, "ABD'nin ve diğerlerinin, gözaltında tutulanlara kötü muamelede bulunduğu konusunda kuşku olmadığı gibi, (İngiliz) istihbaratının da erken bir dönemden itibaren bunun farkında olduğu konusunda da kuşku yok." ifadelerine yer verildi.
Rapora göre, 2001-2010 yıllarında İngiliz istihbarat görevlilerinin huzurunda işkence uygulanan 13 vaka yaşanırken, 25 vakada gözaltındakiler kötü muamele konusunda İngiliz istihbarat görevlilerini bilgilendirdi. 128 vakada yabancı istihbarat örgütleri İngiliz muhataplarını kötü muamele konusunda bilgilendirirken, 232 vakada da İngiliz istihbarat örgütlerinin soruları işkenceli sorgularda kullanıldı. Rapora göre, İngiliz istihbaratı 198 vakada da, üçüncü bir tarafın işkenceyle elde ettiği bilgileri kullandı.
RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum