İngiliz İşçi Partisi heyeti Kamışlı'dan sonra Kobani'yi ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentini ziyaret eden, aralarında İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Maurice Glasman ile parlamento üyesi Lloyd Russell-Moyle’ın da bulunduğu İşçi Partisi heyetinin bugün de Kobani ilçesine ziyaret ettikleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Kamışlı kentinde dün terör örgütü PYD/YPG yetkilileri ile bir araya gelen İngiliz İşçi Partisi heyetinin bugün de Kobani'ye geçerek burada da yine örgüt yetkilileri ile görüştükleri belirtildi. PYD'nin eski eş Başkanı Salih Müslim'in kardeşi Enver Müslim ile görüşen İngiliz heyetinin daha sonra Kobani'deki mezarlığı ziyaret ettiği ifade edildi. İngiliz Milletvekili Lloyd Russell-Moyle, Kobani ziyareti ile ilgili bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. İngiliz Milletvekili, paylaşımlarında, mezarlıkları ziyaret ettiğini, Afirin'den gelen sığınmacılar ile görüştüklerini ve yine Kobani'de yerel yetkililerle görüştüklerini söyledi.
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