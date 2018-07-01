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İngiliz jetlerinin Suriye’de rejim destekçilerini bombaladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

İngiliz "The Times" gazetesi, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığını öne sürdü - İngiltere Savunma Bakanlığının AA'ya yaptığı açıklamadan: - "Bu, hem uluslararası insancıl hukuk hem silahlı çatışmalar kanunu ile uyumlu, tamamen orantılı bir yanıttı"

LONDRA (AA) - İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin, Suriye’de rejim destekçisi güçleri bombaladığı iddia edildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, "RAF Esed'in sınır savaşçılarını bombaladı" başlığıyla yayımladığı haberinde geçen ay Suriye’nin güneyindeki bir çölde çıkan çatışmada İngiliz jetlerinin rejim destekçilerini bombaladığını ileri sürdü.

Suriye'nin Irak ve Ürdün ile sınırının kesiştiği bölgedeki çatışmanın, İngiliz silahlı kuvvetlerinin eğitim üssü yakınlarında çıktığı belirtildi.

Gazete, yerel basın kaynaklarına dayandırdığı haberinde çatışmada bir Suriyeli subayın hayatını kaybettiğini yazdı.

- "DEAŞ tarafından yapıldığı düşünülmüyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bombalanan kuvvetin kimliğine ilişkin bilgi vermedi ve "21 Haziran’da Suriye'nin güneyinde DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine karşı düşmanca ateş edildi. Bunun DEAŞ tarafından yapıldığı düşünülmüyor." ifadelerine yer verildi.

“Koalisyon güçleri, gerginliği tırmandırmamak için çekilmeye karar verdi ancak belirli bir konumdan ateş edilmeye devam edildi." ifadelerine yer verilen açıklamada ortak bir kendini savunma eylemi olarak RAF jetlerinin, bu noktaya tek bir "Paveway IV” tipi güdümlü bomba bıraktığı ve böylece "koalisyon ortaklarına yönelik tehdidin başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı" duyuruldu.

Bakanlıktan AA muhabirine yapılan açıklamada da, "RAF’ın nişan alma kuralları, uçaklarımıza koalisyon ortaklarımızı savunmak için hareket etme hakkı veriyor. Bu, hem uluslararası insancıl hukuk, hem silahlı çatışmalar kanunu ile uyumlu, tamamen orantılı bir yanıttı. (Harekatta) Sivil, koalisyon ya da ortaklarımızdan bir kayıp yaşanmadı.” değerlendirilmesi yapıldı.

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