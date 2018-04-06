İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası Türk bestesini icra etti

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Londra'nın saygın konser salonu ve kültür merkezlerinden Cadogan Hall'da gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile eşi Esra Bilgiç, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kuzeni Kent Dükü Prens Edward, Osmanlı hanedanı mensuplarından Mahmud Namık Osmanoğlu ve eşi Genevieve Robson, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dedesi Çanakkale'de savaşan dünyaca ünlü İngiliz yazar Louis de Bernieres, Türk besteci ve kompozitör Can Atilla, çok sayıda Türk ve İngiliz davetli ile müziksever katıldı.

LONDRA (AA) - Çanakkale Savaşları'na katılan askerler ve aralarındaki dostluğu anmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Gelibolu Dostluk Konseri"nde sahne alan İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Türk bestekar Can Atilla'nın savaşların 100. yılına özel hazırladığı 57. Alay-Gelibolu Senfonisi'ni icra etti.

Konser programı, dünyada eserleri en çok satan yazarlardan Louis de Bernieres'in, Birds Without Wings (Kanatsız Kuşlar) isimli romanının tarihi arka planı anlatan tanıtım bölümünü okumasıyla başladı.

İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, 1915-1916 yıllarında Çanakkale Savaşları'na katılan askerler ve aralarındaki dostluğu anmak üzere düzenlenen konserde, Türk bestekar Can Atilla'nın savaşların 100. yılına özel hazırladığı ve dünya barışına çağrıda bulunduğu "57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2" adlı eserini seslendirdi. Böylece Atilla'nın senfonisinin de uluslararası prömiyeri yapıldı.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Direktörü ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Burak Tüzün yönetimindeki orkestraya, soprano Angela Ahıskal ile solo viyolonsel Onur Şenler solist olarak eşlik etti.

Can Atilla'nın bestesi, savaşın acılarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferdeki rolünü ve yüce gönüllülüğünü Edward dönemi klasik İngiliz tonlarıyla yansıtıyor. İki lirik sopranonun geçişleri ve Birinci Dünya Savaşı yazarı Avustralyalı John le Gay Brereton'un şiirinden okudukları bölüm, Atatürk'ün, Türk topraklarında hayatını kaybeden Coniler ve Mehmetlere adadığı ölümsüz sözlerini hatırlatıyor. Senfoninin üçüncü bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, hayatını kaybeden Anzak askerlerin ailelerine yönelik emsalsiz sözleri solo soprano tarafından seslendiriliyor.

57. Alay-Gelibolu Senfonisi, ilk kez 2015 yılında 30 devlet başkanının katılımıyla İstanbul'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde seslendirilmişti.

Gelibolu Yarımadası'nda 25 Nisan 1915 sabahı başlayan Anzak çıkarmasını durdurmak amacıyla cansiparane bir savunma yapan 57. Alay, 628 şehit vermişti.