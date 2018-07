İngiliz matematikçi Ada Lovelace'ın kitabına 125 bin dolar

İngiliz şair Lord Byron'un matematikçi kızı Ada Lovelace'ın ilk bilgisayar algoritması olduğu düşünülen denklemi yazdığı kitabı, açık artırmada 125 bin dolara satıldı.

LiveScience'ın haberine göre, Lovelace'ın 1843 tarihli "Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, Esq" adlı kitabı Moore Allen & Innocent Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 125 bin dolara alıcı buldu.

Kitabın, bugüne kadar gelen ilk 6 baskısından biri ve "muhtemelen modern çağlardan önce dijital bilgisayar tarihinde en önemli belge" olduğu belirtildi.

Lovelace'ın kitabında, İngiliz mühendis Charles Babbage'ın tasarladığı, ilkel bilgisayar olarak adlandırılan otomatik hesap makinesi için yazdığı algoritma yer alıyor.

Babasını 8 yaşında kaybettikten sonra annesinin matematiğe yönlendirdiği Ada Lovelace, Cambrige Üniversitesinde matematik profesörü olan Babbage ile matematik ve mantık alanında çok sayıda çalışma yürütmüştü.

Babbage, çözümleme kabiliyetinden etkilendiği Ada'yı "sayıların büyücüsü kadın" diye adlandırıyordu.