HABER

İngiliz matematikçi Ada Lovelace'ın kitabına 125 bin dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kitapta ilk bilgisayar algoritması olduğu düşünülen denklem yer alıyor

İngiliz şair Lord Byron'un matematikçi kızı Ada Lovelace'ın ilk bilgisayar algoritması olduğu düşünülen denklemi yazdığı kitabı, açık artırmada 125 bin dolara satıldı.

LiveScience'ın haberine göre, Lovelace'ın 1843 tarihli "Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, Esq" adlı kitabı Moore Allen & Innocent Müzayede Evi'nin düzenlediği açık artırmada 125 bin dolara alıcı buldu.

Kitabın, bugüne kadar gelen ilk 6 baskısından biri ve "muhtemelen modern çağlardan önce dijital bilgisayar tarihinde en önemli belge" olduğu belirtildi.

Lovelace'ın kitabında, İngiliz mühendis Charles Babbage'ın tasarladığı, ilkel bilgisayar olarak adlandırılan otomatik hesap makinesi için yazdığı algoritma yer alıyor.

Babasını 8 yaşında kaybettikten sonra annesinin matematiğe yönlendirdiği Ada Lovelace, Cambrige Üniversitesinde matematik profesörü olan Babbage ile matematik ve mantık alanında çok sayıda çalışma yürütmüştü.

Babbage, çözümleme kabiliyetinden etkilendiği Ada'yı "sayıların büyücüsü kadın" diye adlandırıyordu.

PARTNER Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldüTIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Tire'de jeotermal sondaj için ÇED başvurusuna tepkiTire'de jeotermal sondaj için ÇED başvurusuna tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ada Lovelace ilk bilgisayar algoritması Lord Byron

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı arası metro seferlerine yağış engeli

İstanbul'da Bayrampaşa-Yenikapı arası metro seferlerine yağış engeli

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan ortak basın açıklaması çağrısı

İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

İçişleri bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Memur alım sonucu 2018 sonuç sorgulama sayfası!

Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.