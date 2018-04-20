İngiliz Milletler Topluluğu'nun yeni başkanı Prens Charles olacak

- 2 milyar 400 milyon nüfuslu topluluk

Çoğunluğu eski İngiliz sömürgelerinden oluşan 53 üyeli kuruluşun başkanlığı miras yoluyla olmuyor ancak başkanın belirlenmesine yönelik üzerinde anlaşılmış bir mekanizma da bulunmuyor. Bugünkü karar öncesinde, üye ülkeler arasında dönüşümlü başkanlık yapılması yönündeki sistem de gündeme gelmişti.

Kraliçe Elizabeth, toplantı çerçevesinde dün yaptığı konuşmada, topluluğa hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ancak oğlu Charles'ın görevi bir gün devralmasını "içten dilediğini" belirtmişti.

Topluluktan yapılan açıklamada, "Kraliçenin, İngiliz Milletler Topluluğu ile halklarını desteklemedeki rolünü biliyoruz. Topluluğun bir sonraki başkanı Galler Prensi Charles'dır." ifadesi kullanıldı.

İngiliz İmparatorluğu'nun kademeli tasfiyesi sürecinde gündeme gelen ve 1931’de kurulan İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyelerinin toplam nüfusu 2 milyar 400 milyona varıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, görevi üstlendiği tarihte 8 üyesi bulunan kuruluşun 7 üyesinin devlet başkanı konumunda olduğundan herhangi bir tartışma yaşanmadığı belirtiliyor.

Ancak İngiliz Milletler Topluluğu üyelerinin bugün sadece 15’inin Elizabeth’i devlet başkanı olarak tanıyor olmasının başka seçenekleri gündeme getirebileceğine dikkat çekiliyor.

İngiliz Milletler Topluluğu, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecindeki İngiltere için son dönemde özel bir önem kazandı. Brexit taraftarları, uluslararası kuruluşun İngiltere için AB’den daha önemli pazar ve iş birliği olanakları sunduğunu savunuyor ve geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruyor.

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Öte yandan yarın 92. yaşını kutlamaya hazırlanan Kraliçe 2. Elizabeth, bir süredir görevlerini kademeli olarak Prens Charles’a ve torunları Prens William ile Harry’ye devrediyor. Elizabeth’in eşi Prens Philip de geçen yıl bütün kamusal görevlerini bıraktı.