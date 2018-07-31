LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonunun hazırladığı raporda, yardım kuruluşlarının uzun yıllardır kendi çalışanlarının cinsel istismarlarının farkında olduğu ancak bu sorunu çözmeye dönük adım atmadığı bildirildi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Uluslararası Kalkınma Komisyonu, uluslararası yardım kuruluşlarının çalışanlarının yerel halka yönelik cinsel istismarlarını mercek altına alan "Yardım sektöründe cinsel istismar ve suistimal" başlıklı bir rapor yayımladı.

"Yardım sektörü kendi personelinin cinsel istismar ve suistimallerinin uzun yıllardır farkında oldu ancak sorunu kontrol altına almakta ve çözmekte başarısız kaldı." ifadesine yer verilen raporda, yardım kuruluşlarının cinsel istismar kurbanlarından daha çok kendi itibarlarını korumaya dönük tutumlarının da soruna göz yummalarına yol açtığı kaydedildi.

Raporda, hem İngiltere merkezli, hem de Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yer alan yardım kuruluşları eleştirilirken, sektörün bu konuda yalnızca bir kriz ortaya çıktığında adım attığı ve bu adımların da çoğunlukla yüzeysel çözümler içerdiği belirtildi.