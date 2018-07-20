İngiliz polisi, hırsız martının ölümüne neden olan saldırganı aranıyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de polis, patates kızartmasını çalmasına sinirlendiği martıyı duvara fırlatarak ölümüne neden olan adamı aradığını duyurdu.
Ülkenin güneybatısındaki Somerset bölgesi polisinden yapılan açıklamada, salı günü yerel saatle 17.50'de bir erkeğin deniz kenarında bir martıya zarar verdiği ihbarının yapıldığı kaydedildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, 60'lı yaşlarındaki erkeğin fiziki özellikleri açıklanarak, bu kişinin bulunması için halkın yetkililere yardımcı olması talep edildi.
Olayın görgü tanığı Rachel Beer, ada basınına yaptığı açıklamada, saldırganın, martıyı, patates kızartmasını kaptığı sırada ayağından tutup duvara fırlattığını söyledi. Yoldan geçen bazı çocukların da şahit olduğu olayda, duvara sert çarpmasına rağmen hayatta kalan martının, durumunun düzelmemesi üzerine veterinerde uyutulduğu belirtildi.
Ülkenin en etkin hayvan koruma derneklerinden RSPCA'den yapılan açıklamada da olay "şoke edici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.
İngiltere'de "Vahşi Yaşam ve Kırsal Bölge" yasasına göre, martıları öldürmek veya yaralamak suç sayılıyor.
- Martı besleyene de ceza var
Öte yandan ülkenin güneybatısındaki East Devon bölgesinde Belediye Meclisi geçen yıl, martıları beslediği görülen kişilere 80 sterlin (yaklaşık 500 lira) para cezası verilmesi kararı almıştı.
Karara gerekçe olarak insanlardan yemek çalmayı alışkanlık haline getiren martıların büyüdükçe daha da saldırganlaşmasından duyulan endişe gösterilmişti.
Karar, Belediye Meclisi üyesi 68 yaşındaki Ian Stewart'ın dudağının, sandviçini kapmaya çalışan bir martı tarafından yarılmasının ardından alınmıştı.
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