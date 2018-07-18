İngiliz sanatçı Anne Marie Antalya'da konser verdi

İngiliz sanatçı ve söz yazarı Anne Marie, Antalya'da hayranlarıyla buluştu.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Resort Otel'de sahne alan Anne Marie, sevilen parçalarını seslendirdi.
Konserine Türkçe "Antalya'ya hoş geldiniz" diyerek başlayan Marie, Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu, daha öncede Türkiye'ye geldiğini ve gelmeye devam edeceğini söyledi.
Yaklaşık bir saat sahnede kalan Marie'yi, 2 bin civarında yerli ve yabancı pek çok kişi izledi.
Konserden 2 gün önce Antalya'ya gelen Marie, konaklayacağı otel gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan görme fırsatı buldu.
Ünlü sanatçının, konaklayacağı otelin lüks villasına el dokuması Türk halısı serdirdiği öğrenildi.
Müzik kariyerinde ilk albümünü 2013 yılında ”Summer Girl ” adıyla çıkaran Marie, Solo kariyerine Magnetic Man, Gorgon City, Rudemental düetleri ile devam etti.
Marie, Will Heard ve Dizzee Rascal ile yaptığı ”Rumour Mill” düetleriyle UK Singles Chart'da 67. sıraya kadar yükseldi. 2016 yılında Clean Bandit ile yapmış olduğu ”Rockabye” düeti şarkıcının yükselmesini sağladı.
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