İngiliz sanatçı Rita Ora, Antalya'da konser verdi

Kosova kökenli İngiliz sanatçı ve söz yazarı Rita Ora, Antalya'da hayranlarıyla buluştu.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de sahne alan Rita Ora, sahnede iki saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi.
1990'da Kosova’da dünyaya gelen İngiliz vatandaşı Ora, 2012'de ilk çıkardığı albümüyle Birleşik Krallık'ta liste başı oldu.
Dj Fresh'in "Hot Right Now" düeti ile zirveye ulaşan Ora, 2014 yılında Lggy Azalea'nın "Black Widow" parçasına düet yaptı ve ABD'de üçüncü sıraya ulaştı.
Ses rengiyle müzik severlerin beğenisini kazanan Ora, son olarak tüm dünyada satış rekorları kıran Grinin Elli Tonu isimli kitabın sinemaya uyarlanmasında oyuncu olarak rol aldı.
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