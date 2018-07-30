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İngiliz sanatçı Tom Jones Antalya'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:07 | Son Güncelleme

İngiliz sanatçı Tom Jones Antalya'da konser verdi

İngiliz sanatçı Tom Jones, Antalya'da hayranlarıyla buluştu.

Jones, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Resort Otel'de sahneye çıktı. Konserde 21 şarkı seslendiren Jones, izleyicilerle de sohbet etti.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Jones'u yerli ve yabancı turistler izledi.

Ünlü sanatçının konsere çıkmadan önce kulis odasının zeminine halı serdirdiği ve duvarlarını da boydan boya siyah perdeyle kaplattığı belirtildi.

1960'lı yılların ortalarından bu yana popüler müziğin hemen her türünde şarkı söyleyen Jones, 2012'de İstanbul'da konser vermişti.

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Belek konser Serik tom jones

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