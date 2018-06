İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'a izinsiz alıntı davası

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'a, Amerikalı R&B ve Soul müzik sanatçısı Marvin Gaye'nin "Let's Get It On" parçasından alıntı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

BBC'nin haberine göre, dava dilekçesinde, Sheeran'ın müzik listelerinde bir numara olan "Thinking Out Loud" şarkısında, Gaye'nin 1973 yılında çıkış yapan "Let's Get It On" parçasının "melodi, ritim, davul, bas, koro, tempo" açısından bazı bölümlerini kullandığı savunuldu.

Gaye'nin şarkısının kopya hakkının üçte birine sahip Structured Asset Sales şirketi tarafından açılan davada, Sheeran'ın, parçadan izinsiz alıntı yaptığı gerekçesiyle 100 milyon dolar tazminat ödemesi istendi.

Marvin Gaye, "Let's Get It On" parçasını 2003 yılında ölen Amerikalı şarkıcı Edward Townsend ile yazmıştı.

Townsend'in mirasçıları da 2016 yılında bu şarkıyla ilgili Ed Sheeran'a dava açmıştı.

Yeni davada Sheeran'ın yanı sıra Sony/ATV müzik, Atlantic kayıt ve şarkının diğer yazarı Amy Wadge'in ismi davalılar arasında yer alıyor.

Ed Sheeran ise izinsiz alıntı yaptığı iddialarını reddediyor.

ABD'de 2015 yılında Robin Thicke ve Pharrell Williams'ın "Blurred Lines" şarkısında yine Marvin Gaye'nin "Got To Give It Up" şarkısından alıntı yapıldığına hükmedilmiş, Gaye'nin ailesine 5,3 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.