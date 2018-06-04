İngiliz suçlu Didim'de gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde, ülkesinde işlediği suçtan dolayı aranan İngiliz, gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden İngiltere uyruklu D.S.H'yi kendi ülkesinde işlediği “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

