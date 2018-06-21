İngiliz sunucuya Çin'de sansür

Programında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştiren İngiliz sunucu John Oliver, Çin sosyal medyasında sansürlendi.
BBC'nin haberine göre, Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da "John Oliver" ismiyle yapılan aramaya sonuç verilmiyor.
Weibo'da ünlü sunucunun ismi arandığında ekranda "ilgili kanun ve düzenlemeleri" ihlal ettiği bilgisini veren hata mesajı çıkıyor.
Haberde, Weibo'da John Oliver'in programı "Last Week Tonight" için yapılan aramanın da sonuç vermediği belirtildi.
Oliver, son programında, Çin'in ekonomisi, ülkedeki siyaset ve insan haklarına ilişkin yorumlarda bulunmuştu.
İngiliz sunucu, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ömrü boyunca iktidarda kalmasını sağlayacak dönem sınırlamasının kaldırılması, Çin'in Uygurlara yönelik tutumu, 2017'de yaşamını yitiren Nobel ödüllü Çinli insan hakları savunucusu ve muhalif Liu Şiaobo konularını gündeme getirmişti.
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