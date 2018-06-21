HABER

İngiliz sunucuya Çin'de sansür

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

John Oliver, son programında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştirmişti

Programında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i eleştiren İngiliz sunucu John Oliver, Çin sosyal medyasında sansürlendi.

BBC'nin haberine göre, Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da "John Oliver" ismiyle yapılan aramaya sonuç verilmiyor.

Weibo'da ünlü sunucunun ismi arandığında ekranda "ilgili kanun ve düzenlemeleri" ihlal ettiği bilgisini veren hata mesajı çıkıyor.

Haberde, Weibo'da John Oliver'in programı "Last Week Tonight" için yapılan aramanın da sonuç vermediği belirtildi.

Oliver, son programında, Çin'in ekonomisi, ülkedeki siyaset ve insan haklarına ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

İngiliz sunucu, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ömrü boyunca iktidarda kalmasını sağlayacak dönem sınırlamasının kaldırılması, Çin'in Uygurlara yönelik tutumu, 2017'de yaşamını yitiren Nobel ödüllü Çinli insan hakları savunucusu ve muhalif Liu Şiaobo konularını gündeme getirmişti.

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Tokat'ta sağanak, su baskınlarına neden olduTokat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu
Fotoğraflar // Peker'in beraatine karar verildiFotoğraflar // Peker'in beraatine karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin İngiliz sunucu John Oliver

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.