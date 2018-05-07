İngiliz ve ABD'li sürücülerin kullandığı araçlar çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz ve ABD'li sürücülerin kullandığı iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İngiliz Tona Grown (58) yönetimindeki 48 JF 552 plakalı hafif ticari araç, Taşyaka Mahallesi Oluklu mevkisinde karşı yönden gelen ABD uyruklu Jechiel Haibu'nun (62) kullandığı 34 SK 9251 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile İngiliz Corrine Grant ve Ukraynalı Viktria Boznehar (44), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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