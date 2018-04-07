HABER

İngilizce Dil Festivali projesi final yarışması düzelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:43 | Son Güncelleme

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesinin final yarışması düzenlendi.Adıyaman il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesi kapsamında Kahta ilçesinde eğitim gören öğrenciler İngilizce şarkı ve skeç yarışmalarına katılarak kıyasıya yarıştı.

İngilizce Dil Festivali projesi final yarışması düzelendi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesinin final yarışması düzenlendi.
Adıyaman il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesi kapsamında Kahta ilçesinde eğitim gören öğrenciler İngilizce şarkı ve skeç yarışmalarına katılarak kıyasıya yarıştı. Öğrenciler düzenlenen yarışmalarda İngilizce şarkılar söylerken İngilizce skeçler ile hünerlerini gösterdi.
Kahta ilçesi Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen skeç yarışmalarında Kubilay Ortaokulu birinci olurken Salkımbağ Ortaokulu ise ikinci oldu.
Kahta ilçesi Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İngilizce şarkı yarışmasında Gazi Ortaokulu birinci, Kubilay Ortaokulu ikinci ve Göçeri Ortaokulu üçüncü oldu.
Kahta ilçesi Lise öğrencileri arasında düzenlene İngilizce şarkı yarışmasında Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken Kahta Anadolu Lisesi ikinci, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrenciler 16 Nisan 2018 tarihinde Adıyaman’da düzenlenecek olan final yarışmalarında Kahta ilçesini temsil edecek.
Kahta Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İngilizce Dil Festivali projesi final yarışması düzelendi

Üniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildiÜniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildi
İşte Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatıİşte Doğan Medya Grubu'nun satış fiyatı
Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.