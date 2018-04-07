İngilizce Dil Festivali projesi final yarışması düzelendi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesinin final yarışması düzenlendi.

Adıyaman il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İngilizce Dil Festivali’ projesi kapsamında Kahta ilçesinde eğitim gören öğrenciler İngilizce şarkı ve skeç yarışmalarına katılarak kıyasıya yarıştı. Öğrenciler düzenlenen yarışmalarda İngilizce şarkılar söylerken İngilizce skeçler ile hünerlerini gösterdi.

Kahta ilçesi Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen skeç yarışmalarında Kubilay Ortaokulu birinci olurken Salkımbağ Ortaokulu ise ikinci oldu.

Kahta ilçesi Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İngilizce şarkı yarışmasında Gazi Ortaokulu birinci, Kubilay Ortaokulu ikinci ve Göçeri Ortaokulu üçüncü oldu.

Kahta ilçesi Lise öğrencileri arasında düzenlene İngilizce şarkı yarışmasında Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken Kahta Anadolu Lisesi ikinci, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler 16 Nisan 2018 tarihinde Adıyaman’da düzenlenecek olan final yarışmalarında Kahta ilçesini temsil edecek.

Kahta Gazi Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya öğretmenler ve öğrenciler katıldı.