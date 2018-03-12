İngilizce düşündüğünü kanıtlayana otomobil hediye edecek

İSTANBUL, (DHA)-İNGİLİZCE öğrenmenin cümle kurmayı öğrenmekle mümkün olacağını söyleyen Türkiye Çevirmenler Derneği çevirmenlerinden Mustafa Özay, dil öğrenimi konusunda yapılan en büyük hatanın "İngilizce düşünmek" olduğunu söyledi. İngilizce düşündüğünü iddia eden kişilere kapısının açık olduğunu söyleyen Özay, kendisinin soracağı 10 soruya noter huzurunda doğru yanıt veren ve İngilizce düşündüğünü kanıtlayan kişiye otomobil hediye edeceğini dile getirdi.

İnsanlara cümle kurmayı ve kurulmuş cümleyi anlamayı öğrettiklerini belirten Özay, "Size birisi cümle kurmayı öğretiyorsa dili öğretiyordur. Türkiye'de bu konuda çok sorun var. En tepedeki problem ise 'İngilizce düşün' algısı. Aslında bir dilde düşünme kavramı yoktur. Bazılarının 'İngilizce düşün' dediği o dilde düşünmek değil o dildeki kavram karşılığıdır. İngilizcede üç tane cümle yapısı var. Türkçe'de de öyle. Kafamızda hangi fikir oluşursa oluşsun daima bu üç cümle yapısına göre şekillendiririz. Ne matematiksel ne linguistik, dil bilimsel olarak dördünü bir cümle yapısı yok. Biz bunu öre öre gidiyoruz. İnsanlar 7, 10, 15 saat sonra 20-25 kelimelik cümleler kuruyor. Katılımcılarımız içinde 12-13 sene İngilizce kursuna giden insanlar var. Bu sürede üç tane üniversite bitirirsiniz ama İngilizce öğrenemiyorsunuz. O da sistemsizlik sorunundan kaynaklanıyor. Bu söz ettiğim cümle yapısından birinden başlıyoruz. Süreç içerisinde hepsi bitiyor. Daha sonra bu cümle yapılarının alt uygulamaları olan ileri düzey yapıları da anlatıp olayı bitiriyoruz" diye konuştu.