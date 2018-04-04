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İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

Antalya'daki ortaokulda, B.M. (13) isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni N.D. (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

Olay, 21 Mart günü, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. İngilizce öğretmeni N.D., 7'nci sınıfta okuyan B.M. isimli kız öğrencisine, iddiaya göre, okulun kütüphanesinde sarılıp, yanağından ve elinden öptü. N.D., gidecekleri yurt dışı eğitiminde kendisiyle birlikte aynı odada kalabileceğini söylediği öğrenciye, odasında duş alma teklifinde de bulundu.

B.M.'nin olayı anlattığı ailesi, polise başvurup, öğretmenden şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, N.D.'yi evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen N.D., susma hakkını kullandı. Daha önce de aynı okulda başka çocuğa tazizde bulunduğu öne sürülen öğretmen N.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
taciz cinsel istismar Muratpaşa öğretmen öğrenci

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yazıklar olsun senin ve senin gibi sapık eğitimcilere şimdide taciz olayları okullarda ne yazık ki hemen hemen her gün bu tarz haberleri okuyoruz bu kaçıncı sapık eğitimci vakası yahu sizin işiniz çocuklara iyi bir eğitim vermek onları taciz etmek değil Allah ın sapıkları
hiç kimsede demiyorki neden böyle oluyor öretmenler öğrenciye sulanıyor diye?. kızlar nasıl giyiniyorki ? böyle oluyor aceb.
Ne oluyor bu topluma ya ogretmeni doktoru memuru hocasi vekili herkesmi sapik olmus bunlari caydirici biseylerin olmasi lazim artik
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