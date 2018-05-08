İngilizler Adana şalgamını tattı

İngiltere'de düzenlenen Adana-Londra Şalgam Günleri etkinliği kapsamında katılımcılara şalgam suyu ikram edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAM-DER) iş birliğinde Adana’nın yöresel lezzetlerinden şalgam suyunun küresel ölçekte tanıtımı amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da Adana-Londra Şalgam Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Ünlü Trafalgar Meydanı’nda üç gün süren etkinlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ve ŞALGAM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğanay’dan oluşan heyet, meydanı dolduran kalabalığa şişelenmiş şalgam suyu dağıttı.

Sepetlere doldurulan şişeler, görevliler tarafından Trafalgar Meydanı’nda gezinti yapan Londra sakinleri ve turistlere ikram edildi.

Etkinlikte, şalgam suyunun sağlığa faydaları da anlatıldı.

