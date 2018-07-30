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İngilizlerin yarısı Brexit için yeni referandum istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Ülkede yapılan son ankete göre halkın yüzde 50’si Brexit için yeni bir referandum yapılmasını istedi

LONDRA (AA) - İngiltere’de yayımlanan son ankete göre halkın yüzde 78’i hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 50’si de Brexit için yeni bir referandum yapılmasını istedi.

Sky Data şirketinin 20-23 Temmuz tarihlerinde bin 466 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre halkın çoğunluğu hükümetin AB'ye teklif edeceği Brexit anlaşmasının referanduma sunulmasından yana görüş bildirdi.

Buna göre halkın yüzde 50'si “hükümetin önerdiği anlaşma”, “anlaşmasız ayrılık” ve “AB’de kalmak” seçeneklerini içerecek bir referandum yapılmasını savundu. Referandum talebine karşı görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 40'ta kaldı.

Halkın yüzde 78’i hükümetin Brexit sürecini kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 74’ü de Theresa May’in başbakanlığını tatmin edici bulmadı.

Ankette, Brexit’in kendi kişisel yaşamı için iyi sonuçlar doğuracağını düşünenlerin oranı yüzde 31 iken, olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 42 olarak verildi. Halkın yüzde 51’i de Brexit’in ülkenin geneli için kötü sonuçlar doğrucağına inandığını belirtti.

- May'den Brexit hamlesi

May, kabinesi içindeki sert Brexit yanlısı isimler Boris Johnson ile David Davis'in istifalarının ardından AB ile müzakereleri bundan böyle kendisinin yönlendireceğini açıklamıştı.

İngiliz hükümeti 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde Brexit Bakanı Davis ve Dışişleri Bakanı Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.

Hükümet yeni müzakere yaklaşımını bir dizi raporla açıklamaya hazırlanırken, ülkedeki Brexit yanlıları bu raporlarda Brexit'in İngiltere için olumsuz sonuçlarının kasten öne çıkarılacağını iddia ediyor.

- Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin müzakereleri ise devam ediyor.

Ülkede çeşitli gruplar Brexit sürecini durdurmaya dönük kampanya yürütürken, bu kampanyalardan bazılarına Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros da mali destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Brexit ingiltere Sky Data Theresa May

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