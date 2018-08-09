HABER

İngiltere, ABD'nin Rusya'ya yaptırımından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 02:12 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlığı: - "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere yönetiminin, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı Salisbury kentinde "Novichok" maddesiyle zehirleme girişimi nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararından memnuniyet duyduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanlığından, ABD'nin Rusya'ya yaptırım duyurusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor. Salisbury'nin sokaklarında kimyasal silah kullanılmasına karşı verilen sert uluslararası tepki, kışkırtıcı ve pervasız davranışlarına göz yumulmayacağına dair Rusya'ya açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetiminden yapılan duyuruda, 15 günlük süre sonunda bu konuda yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş ancak detaylarına değinilmemişti.

- 4 Mart'ta zehirlenmişlerdi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta adanın Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulunduYol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu
Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandıMafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere Novichok Rusya Skripal yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı'

'Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı'

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.