İngiltere Başbakanı May Makedonya'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü.

Başkent Üsküp'teki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında May, 25 yıl sonra Makedonya'yı ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Sıcak karşılamasından dolayı Zaev'e teşekkür eden May, "Genel seçimlerden sonra yaşananları gördük. Büyük değişimler meydana geldi. Makedonya diğer ülkelere doğru açıldı. Desteğimize güvenebilirsiniz. Ülkeniz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmamalarına rağmen Makedonya ile dostluklarının daha da güçleneceğine işaret eden May, bölge güvenliği ve Rus etkisi konularının bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki zirve ile temmuz ayında yapılacak Londra Zirve'sinin ana konuları olduğunu dile getirdi.

Geçmişteki ihtilafların bazen ağır ve çözümsüz olabildiğini ancak onlarla kesin olarak yüzleşilmesi gerektiğini kaydeden May, şunları kaydetti:

"İyi bir irade ile hepimiz ileriye doğru yürüyebiliriz. Yunanistan ile olan isim sorununda sizleri destekliyoruz. Hızlı çözüme ulaşmanın önemli olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu her iki ülke için büyük bir öneme sahip."