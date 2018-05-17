İngiltere Başbakanı May Makedonya'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüştü.
Başkent Üsküp'teki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında May, 25 yıl sonra Makedonya'yı ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.
Sıcak karşılamasından dolayı Zaev'e teşekkür eden May, "Genel seçimlerden sonra yaşananları gördük. Büyük değişimler meydana geldi. Makedonya diğer ülkelere doğru açıldı. Desteğimize güvenebilirsiniz. Ülkeniz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmamalarına rağmen Makedonya ile dostluklarının daha da güçleneceğine işaret eden May, bölge güvenliği ve Rus etkisi konularının bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki zirve ile temmuz ayında yapılacak Londra Zirve'sinin ana konuları olduğunu dile getirdi.
Geçmişteki ihtilafların bazen ağır ve çözümsüz olabildiğini ancak onlarla kesin olarak yüzleşilmesi gerektiğini kaydeden May, şunları kaydetti:
"İyi bir irade ile hepimiz ileriye doğru yürüyebiliriz. Yunanistan ile olan isim sorununda sizleri destekliyoruz. Hızlı çözüme ulaşmanın önemli olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu her iki ülke için büyük bir öneme sahip."
Makedonya Başbakanı Zaev de temmuzda Londra'da yapılacak AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin, Batı Balkanlar'ın ekonomi, ulaşım, güvenlik ve entegrasyon alanındaki bölgesel iş birliğinin olumlu bir tasdiki olacağını vurgulayarak, "Bizlere Avrupa geleceği sağlayın, bunu hak ediyoruz." diye konuştu.
Makedonya'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunun hem kendileri hem de bölge için önemli olduğunu vurgulayan Zaev, "Bu, Makedonya vatandaşları ve bölge için ekonomi ve perspektif, AB ve dünya için ise istikrar ve güvenlik demektir." değerlendirmesinde bulundu.
- May-Caferi görüşmesi
May, temasları kapsamında Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüştü.
Makedonya Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Caferi, May'i Meclis'te ağırlamaktan ve bu görüşmenin ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
İngiltere Başbakanı May de geçen yıl Makedonya Meclisinde yaşanan olaylara işaret ederek, daha güçlü bir Meclisin daha güçlü bir Makedonya anlamına geldiğini vurguladı.
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