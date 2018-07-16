Başbakan, ülkenin batısındaki Salisbury kasabası ve yakınında yaşanan zehirlenme olaylarına dikkati çekerek bunların, "küresel normlara ve yasalara yönelik Rusya'nın giderek büyüyen umursamazlığı"na örnek oluşturduğunu savundu. May, kimyasal zehirlenmelerin ayrıca, "Batı demokrasilerini baltalamak ve dünya çapındaki çıkarlarımıza zarar vermek için iyi hazırlanmış bir davranış modelinin bir başka örneği"ni teşkil ettiğini belirtti.

Son yıllarda Rusya'nın İran'a silah satışını artırdığını, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımını perdelediğini ve ekonomik bakımdan zarar veren siber saldırılar düzenlediğini ve yalan haberler yaydığını öne süren Theresa May, uzun vadeli hedeflerinin ise Rusya ile yapıcı bir ilişki olması yönünde devam ettiğini dile getirdi.

"Bu nedenle bugünkü Trump-Putin Zirvesinin gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu" ifade eden Başbakan May, "Ancak geçen hafta, Başkan Trump ile görüştüğümüz üzere, bunu birlikte ve kuvvetli duruşumuzla yapmalıyız. Bu, Rusya'nın davranışını değiştirmesi konusunda açık ve sarsılmaz olmak anlamına geliyor. Çıkarlarımızı ve değerlerimizi zayıflatma çabalarında ısrar ettiği sürece Rusya ile mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Biz de tam olarak bunu yapacağız." diye konuştu.

Brüksel'deki zirvede yayımlanan NATO sonuç bildirisinde, Salisbury saldırısı kınanırken, İngiltere'nin, saldırıdan büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğu değerlendirmesi bağlamında NATO'nun İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu aktarılmıştı.