İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Edirne'de

EDİRNE, (DHA)- İNGİLTERE'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Edirne'de Vali Günay Özdemir ile Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında ziyaret etti.

Ocak ayında göreve başlayan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Önce Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret eden Chilcott, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Edirne Belediyesi'ne geçen büyükelçi Chilcott, Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Her iki nezaket ziyareti de basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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