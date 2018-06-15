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İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yeniden süresiz oturum verecek.

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına, yeni vize kategorisiyle yeniden başladı.

TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere’de kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

Bugün yayımlanan düzenleme ile Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere’de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

SÜRESİZ OTURUM İŞLEMLERİ ASKIYA ALINMIŞTI

Bakanlık, mart ayında bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı. Türkiye, 1959’da Avrupa Birliği’nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere’de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Türkiye süresiz oturum

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