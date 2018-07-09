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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlığı, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un görevinden istifa ettiğini duyurdu

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etti.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, Johnson'un görevinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada Johnson'un bugün öğleden sonra istifasını İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu ve istifanın kabul edildiği kaydedildi.

Boris Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in bugün gelen istifasını takip etti.

Her iki bakan da May kabinesinde "sert Brexitçilerin önde gelen savunucuları" olarak biliniyordu.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı ve Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından geldi.

- Brexit

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit Bakanlığına bugün Dominic Raab'ın getirildiği açıklanmıştı.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.

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Dışişleri Bakanı Boris Johnson ingiltere

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