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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson telefonda işletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı: - "Bakan işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı" - "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler. Bu çocukça hareketler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliğini gösteriyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un telefonda kendini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca Rusya, Suriye ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ortaya çıktı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı. Biz de kontrol ettik ve telefon şakası olduğunu hemen anladık." denildi.

Ada basınının bildirdiği üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayı ile Suriye'nin görüşüldüğü telefon şakasına ilişkin bakanlık açıklamasında, "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler. Bu çocukça hareketler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliğini gösteriyor." eleştirisinde bulunuldu.

- İlk defa yaşanmıyor

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'a 2015'te telefonda kendini İngiliz hükümetine bağlı dijital iletişim ve istihbarat kurumunun (GCHQ) direktörü Robert Hannigan olarak tanıtan bir kişinin Başbakanı işletmesi üzerine, güvenlik yöntemlerinin gözden geçirildiği duyurulmuştu.

İngiltere Başbakanlığı daha önce de telefon şakasının kurbanı olmuştu. Radyo sunucusu Steve Pen, 1998'de, dönemin Muhafazakar Parti lideri William Hague olduğunu iddia ederek, dönemin Başbakanı Tony Blair'la görüşmüştü. Bunun üzerine, Başbakanlık santrali "Tony ile görüşmek istiyorum" diyen binlerce kişinin telefonuna maruz kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Ermenistan ingiltere TELEFON

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