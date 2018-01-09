İngiltere Eğitim Bakanı istifa etti

Bakanlar Kuruluna yapılan ilk atamada, adı cinsel taciz iddialarına karıştığı için Aralık 2017'de istifa etmek zorunda kalan Damian Green'in yerine Başbakan Yardımcılığı görevine Adalet Bakanı David Lidington getirilmiş, ondan boşalan koltuğa ise David Gauke atanmıştı.

Theresa May, Brandon Lewis'i Devlet Bakanlığına atamış, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid'in görev alanına İskan Bakanlığını da eklemişti.

Değişiklikler kapsamında, ülkedeki hastanelerde ve ambulans servisinde son haftalarda yaşanan ve kriz boyutuna ulaşan aksaklılardan dolayı muhalefetin hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın görev alanına ise Sosyal Hizmet Bakanlığı ilave edilmişti.

James Brokenshire'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dün sabah istifa ettiği Kuzey İrlanda Bakanlığına da Karen Bradley getirilmişti.

Kabinedeki değişikliklere bugün de devam edeceği belirtilen May'in, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varılamaması ihtimalini de göz önüne alarak, "Anlaşmasız Brexit" senaryosuna yönelik de bu adla bir bakanlık ihdas etmesi bekleniyor.

- 2017 yılındaki istifalar

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Green, geçen yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti. Kabineyi sarsan bir olay da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in İsrailli yetkililerle yaptığı izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmasıyla yaşanmıştı.