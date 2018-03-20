İngiltere Hava Kuvvetlerine ait gösteri uçağı düştü

LONDRA (AA) - İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gösteri uçağının Galler'de düştüğü bildirildi.
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi takımı Red Arrows'a ait Hawk tipi uçak öğle saatlerinde düştü.
RAF Valley hava üssünde meydana geldiği belirtilen kazanın ardından olay yerine yardım ekipleri sevk edilirken, ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
Uçakta 2 mürettebat bulunduğu belirtildi.
RAF Valley, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları ile personelinin dağ ve deniz operasyonları konusunda eğitildiği üs olarak biliniyor.
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